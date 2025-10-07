Представительство ХАМАС в Катаре останется на время переговоров

ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Представительство политического бюро ХАМАС в столице Катара Дохе остается, пока идут переговоры по урегулированию, его дальнейшая судьба будет обсуждаться в будущем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.