13:39 07.10.2025
Представительство ХАМАС в Катаре останется на время переговоров
Представительство ХАМАС в Катаре останется на время переговоров
в мире
катар
хамас
доха
в мире, катар, хамас, доха
В мире, Катар, ХАМАС, Доха
Представительство ХАМАС в Катаре останется на время переговоров

Представительство ХАМАС в Дохе останется на время переговоров по урегулированию

© iStock.com / hasan zaidiДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / hasan zaidi
Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Представительство политического бюро ХАМАС в столице Катара Дохе остается, пока идут переговоры по урегулированию, его дальнейшая судьба будет обсуждаться в будущем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.
"Представительство политического бюро ХАМАС остается в Дохе в рамках переговорного процесса для осуществления соответствующих контактов в рамках катарского посредничества. Его дальнейшая судьба будет обсуждаться в будущем", - сказал представитель Катара.
