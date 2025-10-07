Исследование показало наиболее частые цели атак хакеров в III квартале

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число кибератак, совершенных хакерами в третьем квартале, выросло на 35% в годовом выражении, самыми атакуемыми отраслями стали промышленность, телеком, IT, финансовый сектор и ритейл, говорится в исследовании центра мониторинга киберугроз (SOC) компании "Спикател", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За третий квартал 2025 г. было зафиксировано более 14 тыc. киберинцидентов, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2024 г. ... Чаще всего хакеры атаковали промышленность - 26% всех атак, при этом 30% инцидентов в отрасли получили высокую степень критичности, телеком - 23% атак с долей критичных случаев около 20%, ИТ - 16% инцидентов, медицинский и финансовый сектор - по 12% инцидентов, ритейл - 8% атак", - сказано в исследовании.

"Рост числа кибератак на Medtech объясняется тем, что они обрабатывают значительные объемы персональных данных граждан, при этом их уровень защиты зачастую ниже, чем в других секторах. Можно ожидать, что в ближайшем будущем именно медицинские учреждения станут источником новых утечек персональных данных", - прокомментировал ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ "Спикател" Алексей Козлов.

Аналитики отмечают, что пик хакерской активности наблюдался в августе и сентябре - число кибератак превысило 5,6 тысячи в месяц. При этом доля критичных инцидентов сократилась на 6 п.п., с 28% до 22%, что указывает прежде всего на усиление киберзащиты компаний.