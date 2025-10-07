Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске прихожанин выбросил подброшенную свиную ногу из мечети - РИА Новости, 07.10.2025
17:28 07.10.2025
В Хабаровске прихожанин выбросил подброшенную свиную ногу из мечети
В Хабаровске прихожанин выбросил подброшенную свиную ногу из мечети
Прихожанин при помощи лопаты выбросил подброшенную неизвестными свиную ногу из хабаровской мечети, сообщил РИА Новости имам Салават Билалутдинов. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
хабаровск
хабаровск
хабаровск
В Хабаровске прихожанин выбросил подброшенную свиную ногу из мечети

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прихожанин при помощи лопаты выбросил подброшенную неизвестными свиную ногу из хабаровской мечети, сообщил РИА Новости имам Салават Билалутдинов.
Как ранее сообщали СМИ, неизвестные бросили свинину к дверям мечети на Костромской улице Хабаровска.
Билалутдинов назвал произошедшее провокацией против единства народов России. Имам отметил также, что нарушители попали на камеру наблюдения.
"Один из прихожан, который ночью пришёл на тахаджут (дополнительная молитва в ночное время – ред.), увидел, что было подброшено, и лопатой выбросил харамное (запрещенное по исламу - ред.) далеко за территорию мечети, а там собаки унесли все это", - рассказал Билалутдинов РИА Новости.
Религиозный деятель надеется, что злоумышленники получат справедливое наказание.
