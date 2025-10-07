В Крыму срубили уникальный пятиствольный каштан

«

"Памятником природы этот каштан был объявлен в 1972 году, есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов. Впервые жители (дома, во дворе которого рос каштан – ред) в конце 2016 года сообщили, что с каштаном происходит что-то не то, мы сделали экспертизы. Экспертиза в 2022 году выявила, что в стволе каштана поселились грибы, которые начали разрушать ствол изнутри. Уже в этом году весной листва не вышла, на стадии вегетации растение уже не справилось. Сегодня он был снесен" , - сообщила Шевцова на своей странице в ВК, комментируя снос дерева.