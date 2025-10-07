В Крыму срубили уникальный пятиствольный каштан

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Уникальный пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе и объявленный в 1972 году ботаническим памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
"Памятником природы этот каштан был объявлен в 1972 году, есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов. Впервые жители (дома, во дворе которого рос каштан – ред) в конце 2016 года сообщили, что с каштаном происходит что-то не то, мы сделали экспертизы. Экспертиза в 2022 году выявила, что в стволе каштана поселились грибы, которые начали разрушать ствол изнутри. Уже в этом году весной листва не вышла, на стадии вегетации растение уже не справилось. Сегодня он был снесен" , - сообщила Шевцова на своей странице в ВК, комментируя снос дерева.
Она сказала, что специалисты пытались спасти дерево, но этого не произошло.
Каштан был посажен во дворе дома в Симферополе известным врачом и ученым Федором Мильгаузеном в 1829 году. В его доме, который выходит фасадом во двор, где растет каштан, бывали многие знаменитые люди: поэт Пушкин, художник Айвазовский, ботаник Стевен, историк Кеппен, поэты Батюшков и Жуковский, актер Щепкин, литератор Белинский и многие другие. По задумке доктора, каштан должен был стать мемориальным семейным деревом, так как ученый посадил в одну лунку семь плодов— по количеству членов своей семьи. Появилось же не семь, а пять всходов. У самой земли стволы дерева срослись и на высоте 40 сантиметров их общий обхват составлял 5,15 метра. В 1972 году решением Крымского Облисполкома "Пятиствольный каштан" был объявлен памятником природы.
