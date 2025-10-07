СМИ: в рамках дела о штурме Капитолия прослушивались звонки республиканцев

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованиями в отношении президента Дональда Трампа, отслеживал личные переписки и звонки сенаторов-республиканцев в ходе расследования дела о штурме Капитолия, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ ФБР.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Смита, который занимался уголовными делами против Трампа.
"Бывший специальный прокурор Джек Смит, предположительно, отслеживал личные сообщения и телефонные звонки почти дюжины сенаторов-республиканцев в рамках своего расследования беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года... Записи были собраны в 2023 году", - говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал со ссылкой на документ, речь, предположительно, идёт о сенаторах Линдси Грэме (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), Марше Блэкбёрн, Роне Джонсоне, Джоше Хоули, Синтии Ламмис, Билле Хагерти, Дэне Салливане, Томми Тубервиле и члене Палаты представителей Майке Келли. Неназванный представитель ФБР сообщил телеканалу, что Смит и его команда, отслеживавшие коммуникацию сенаторов, могли видеть, по каким телефонным номерам они звонили, откуда был совершён звонок и где он был получен.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
