Рейтинг@Mail.ru
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kanada-2046929250.html
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп - РИА Новости, 07.10.2025
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп
США и Канада обсуждают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" на территорию Канады, заявил... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:38:00+03:00
2025-10-07T19:38:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031611036_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_9dbd3203ccfaac4ad649a8542f06b6a7.jpg
https://ria.ru/20250926/kupol-2044397130.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031611036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a04497ae10fd283b9c7915953db9839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп, рональд рейган
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган
США и Канада обсуждают расширение системы "Золотой купол", заявил Трамп

Трамп: США и Канада обсуждают расширение зоны покрытия "Золотого купола"

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США и Канада обсуждают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" на территорию Канады, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы тесно сотрудничаем по проекту "Золотого купола" — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над "Золотым куполом" для двух стран, и это крайне важно, особенно с учётом ситуации в мире", — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Питером Карни в Белом доме.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
26 сентября, 08:00
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала