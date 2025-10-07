Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото

Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае

На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой до 5,2, в том числе два ощущаемых.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,3. В населённых пунктах ощущались три подземных толчка интенсивностью до 3 баллов", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч , Кроноцкий и Крашенинникова. "Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.