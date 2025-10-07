https://ria.ru/20251007/kamchatka-2046741197.html
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков - РИА Новости, 07.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков
Десять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка, сообщили в Главном РИА Новости, 07.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали десять афтершоков магнитудой до 5,3
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 15 афтершоков магнитудой до 5,2, в том числе два ощущаемых.
"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,3. В населённых пунктах ощущались три подземных толчка интенсивностью до 3 баллов", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч
, Кроноцкий и Крашенинникова. "Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.
Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.