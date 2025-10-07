https://ria.ru/20251007/kadyrov-2046792968.html
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Кадыров поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его олицетворением России.
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Кадыров назвал Путина олицетворением России
ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его олицетворением России.
"Имя Владимира Владимировича давно стало символом силы, чести и непоколебимой воли, олицетворением самой России
— великой, независимой и уверенной в своём будущем. Именно Владимир Путин
сумел вернуть стране уверенность и достоинство, восстановить уважение к российскому слову и флагу, возродить веру людей в справедливость и государство. Его стратегическое мышление, мудрость и способность принимать судьбоносные решения легли в основу сегодняшней стабильности и побед", — написал Кадыров
в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в Чечне безмерно благодарны президенту и никогда не забудут, как он протянул руку помощи в самые тяжёлые для народа времена. Также Кадыров напомнил, что Путин поддержал его отца - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - "в деле восстановления мира и порядка".
"Я от всей души поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! Искренне желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!" — заключил он.