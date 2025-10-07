https://ria.ru/20251007/jakutija-2046771722.html
В Якутии мужчину осудили на 18 лет за госизмену и терроризм
ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Житель Верхоянского района в Якутии осужден за государственную измену и преступления по заданию украинских террористов, он приговорен к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, сотрудники УФСБ задержали в Якутии уроженца Верхоянского района, добровольно вступившего в украинское военизированное объединение, признанное в России
террористическим. Установлено, что 30-летний мужчина не мог выехать за пределы страны из-за наличия у него исполнительных производств. По этой причине он предложил координатору из Украины
организовать теракт на объектах критической инфраструктуры.
"Во исполнение задания, полученного от украинской стороны, (мужчина - ред.) собрал и передал сведения о системе защиты двух зданий, расположенных в городе Якутске" - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что также по заданию он должен был приобрести составные компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, но не успел его выполнить в связи с задержанием сотрудниками УФСБ.
"Суд на основе собранных следственным подразделением якутского Управления ФСБ
России доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений, предусмотренных статьями 275, 205.3, частью 2 статьи 205.5 и частью 2 статьи 205.2 УК России, приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.