Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
11:02 07.10.2025 (обновлено: 14:31 07.10.2025)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий - РИА Новости, 07.10.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно. РИА Новости, 07.10.2025
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, ростех
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Ростех
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий

Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных изделий

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно.
"Предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку", — говорится в сообщении.
Женщина выгуливает собак на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных
29 сентября, 20:12
Этапы реализации проекта:
  • с 1 марта 2026 года — начало регистрации участников оборота в системе;
  • с 1 августа — обязательная маркировка мясных продуктов;
  • с 1 октября — обязательная маркировка колбасных изделий.
Ожидается, что меры позволят сократить объемы незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Кроме того, благодаря механизму потребители смогут получить информацию о товаре и в случае необходимости направить жалобу.
Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и колбасной продукции начался в России 1 августа 2025 года.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров
2 октября, 13:37
 
Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Экономика Ростех
 
 
