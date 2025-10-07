Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно.

"Предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку", — говорится в сообщении.

Этапы реализации проекта:

с 1 августа — обязательная маркировка мясных продуктов;

с 1 августа — обязательная маркировка мясных продуктов; с 1 октября — обязательная маркировка колбасных изделий.

Ожидается, что меры позволят сократить объемы незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Кроме того, благодаря механизму потребители смогут получить информацию о товаре и в случае необходимости направить жалобу.

Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии " Ростеха " для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.