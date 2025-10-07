Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группа "попрошаек" арестована в рамках расследования уголовного дела о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они просили у участников спецоперации деньги на покупку авиабилетов, но средства присваивали, сообщил РИА Новости информированный источник.

« "Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Половину из них ("попрошаек". — Прим. ред.) уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности", — сказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, ранее в оперативных материалах правоохранительных органов значилось порядка 15 таких "попрошаек", в настоящее время их количество в деле уменьшилось. Точное число он не назвал.

"Один из потерпевших бойцов СВО, прилетевший транзитом в Москву из зоны ее проведения, в своих показаниях рассказал, что в аэропорту Шереметьево к нему подошла девушка, рассказала, что опоздала с сестрой на рейс, попросила 15 тысяч рублей на покупку нового билета, заверила, что вернет их, как только доберется до места назначения, но никаких денег по итогу потерпевшему не вернули, причинив ему материальный ущерб", — рассказал собеседник.

По данному делу арестовали почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево, с помощью краж, вымогательства и мошенничества.

В преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в Шереметьево. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, при этом большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая их подвезти — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, как следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.