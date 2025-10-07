Рейтинг@Mail.ru
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали - РИА Новости, 07.10.2025
05:17 07.10.2025 (обновлено: 15:03 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/istochnik-2046750460.html
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали - РИА Новости, 07.10.2025
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали
Группа "попрошаек" арестована в рамках расследования уголовного дела о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они просили у участников спецоперации... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:17:00+03:00
2025-10-07T15:03:00+03:00
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали

Обманувшую бойцов СВО в Шереметьево группу попрошаек арестовали

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Группа "попрошаек" арестована в рамках расследования уголовного дела о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, они просили у участников спецоперации деньги на покупку авиабилетов, но средства присваивали, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Половину из них ("попрошаек". — Прим. ред.) уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности", — сказал собеседник агентства.

Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
Вчера, 06:23
Как пояснил источник, ранее в оперативных материалах правоохранительных органов значилось порядка 15 таких "попрошаек", в настоящее время их количество в деле уменьшилось. Точное число он не назвал.
"Один из потерпевших бойцов СВО, прилетевший транзитом в Москву из зоны ее проведения, в своих показаниях рассказал, что в аэропорту Шереметьево к нему подошла девушка, рассказала, что опоздала с сестрой на рейс, попросила 15 тысяч рублей на покупку нового билета, заверила, что вернет их, как только доберется до места назначения, но никаких денег по итогу потерпевшему не вернули, причинив ему материальный ущерб", — рассказал собеседник.
По данному делу арестовали почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Адвокат рассказал о болезни фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО
4 октября, 10:35
По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево, с помощью краж, вымогательства и мошенничества.
В преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в Шереметьево. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв, при этом большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая их подвезти — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, как следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
2 октября, 03:14
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
