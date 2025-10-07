Рейтинг@Mail.ru
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника - РИА Новости, 07.10.2025
10:41 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/iran-2046781821.html
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника - РИА Новости, 07.10.2025
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника
Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:41:00+03:00
2025-10-07T10:41:00+03:00
в мире
иран
курдистан (иран)
иран
курдистан (иран)
в мире, иран, курдистан (иран)
В мире, Иран, Курдистан (Иран)
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника

Два сотрудника погибли при вооруженном нападении на штаб КСИР в Сервабаде

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 окт - РИА Новости. Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на штаб КСИР в городе Сервабад западной иранской провинции Курдистан, передает агентство Mehr со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР провинции.
"Два сотрудника безопасности погибли в результате нападения членов одной из контрреволюционных (антиправительственных - ред.) группировок, которые бросили ручную гранату в штаб (КСИР - ред.) в Сервабаде", - пишет агентство.
Mehr уточняет, что в ходе столкновения с членами этой группировки три сотрудника КСИР получили ранения.
Трамп не исключил присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям
29 сентября, 21:56
Трамп не исключил присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям
29 сентября, 21:56
 
В миреИранКурдистан (Иран)
 
 
