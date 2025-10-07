https://ria.ru/20251007/iran-2046781821.html
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника - РИА Новости, 07.10.2025
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника
Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:41:00+03:00
2025-10-07T10:41:00+03:00
2025-10-07T10:41:00+03:00
в мире
иран
курдистан (иран)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249462.html
иран
курдистан (иран)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, курдистан (иран)
В мире, Иран, Курдистан (Иран)
В Иране при нападении на штаб КСИР погибли два сотрудника
Два сотрудника погибли при вооруженном нападении на штаб КСИР в Сервабаде