"Интервидение" будет многолетним конкурсом, заявили в МИД - РИА Новости, 07.10.2025
19:43 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/intervidenie-2046929837.html
"Интервидение" будет многолетним конкурсом, заявили в МИД
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет многолетним, количество участников увеличится, заявил директор департамента по многостороннему... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:43:00+03:00
2025-10-07T19:43:00+03:00
"Интервидение" будет многолетним конкурсом, заявили в МИД

Алимов: международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет многолетним

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет многолетним, количество участников увеличится, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.
"Мы знаем, что следующий конкурс будет в Саудовской Аравии, уже ведутся консультации с другими странами. Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться", - сказал Алимов на втором международном симпозиуме "Создавая будущее".
Международный музыкальный конкурс Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Победы и интриги на "Интервидении-2025": как это было
21 сентября, 10:42
 
