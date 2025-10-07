Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 07.10.2025 (обновлено: 16:58 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/indiya-2046880005.html
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 07.10.2025
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, сообщил офис... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:37:00+03:00
2025-10-07T16:58:00+03:00
политика
владимир путин
россия
индия
нарендра моди
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_a330d45f3a33a1cdca4c37b9ead4aab2.jpg
https://ria.ru/20250917/putin-2042523467.html
https://ria.ru/20250928/ultimatum-2044845589.html
россия
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_fbfa3a0f201b85ad838c86d521818a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, индия, нарендра моди, украина
Политика, Владимир Путин, Россия, Индия, Нарендра Моди, Украина

Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, сообщил офис главы правительства республики.
"Лидеры рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", — говорится в заявлении.
Владимир Путин и Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
17 сентября, 16:30
Моди тепло поздравил Путина с днем рождения и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Он также отметил, что с нетерпением ждет российского президента на 23-м ежегодном саммите двух стран в Индии.

Сам Путин заявлял, что тоже ждет поездку в Индию, которая состоится в начале декабря.

В последний раз Путин и Моди общались по телефону 17 сентября. Тогда они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
США предъявили Индии ультиматум, после которого она должна предать Россию
28 сентября, 08:00
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияИндияНарендра МодиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала