Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, они обсудили вопросы сотрудничества двух стран, сообщил офис главы правительства республики.
"Лидеры рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", — говорится в заявлении.
Моди тепло поздравил Путина с днем рождения и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Он также отметил, что с нетерпением ждет российского президента на 23-м ежегодном саммите двух стран в Индии.
Сам Путин заявлял, что тоже ждет поездку в Индию, которая состоится в начале декабря.
В последний раз Путин и Моди общались по телефону 17 сентября. Тогда они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг Украины.