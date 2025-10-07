https://ria.ru/20251007/indeksatsiya-2046834580.html
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить, заявил глава Минтруда
Размер индексации страховых пенсий в 2026 году будет увеличен, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%, заявил в интервью РИА Новости министр труда РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:14:00+03:00
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Размер индексации страховых пенсий в 2026 году будет увеличен, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Инфляция по текущему прогнозу составляет 6,8%. Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра – на 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году", - сказал Котяков
Он напомнил, что в 2025 году страховые пенсии россиян уже были доиндексированы на уровень фактической инфляции 2024 года.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что индексация страховых пенсий пройдет разово с 1 января на 7,6% в 2026 году. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей.