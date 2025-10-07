Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура требует конфисковать имущество у экс-замглавы Росприроднадзора - РИА Новости, 07.10.2025
08:25 07.10.2025
Прокуратура требует конфисковать имущество у экс-замглавы Росприроднадзора
2025-10-07T08:25:00+03:00
2025-10-07T08:25:00+03:00
Прокуратура требует конфисковать имущество у экс-замглавы Росприроднадзора

Прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Долматова

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура требует конфисковать имущество у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, сказано в материалах Замоскворецкого суда столицы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступил иск прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества", - сказано в материалах.
Там отмечается, что иск подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
Суд рассмотрит иск 27 октября.
По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин. Из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
