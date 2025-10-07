https://ria.ru/20251007/hamas-2046930675.html
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 07.10.2025
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы
Палестинское движение ХАМАС требует международных гарантий прекращения войны и полного вывода израильских войск из сектора Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera... РИА Новости, 07.10.2025
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы
Al Jazeera: ХАМАС требует гарантий прекращения огня и вывода войск ЦАХАЛ из Газы