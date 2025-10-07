Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы - РИА Новости, 07.10.2025
19:50 07.10.2025
ХАМАС потребовало международных гарантий вывода израильских войск из Газы
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС требует международных гарантий прекращения войны и полного вывода израильских войск из сектора Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera по итогам второго дня переговоров в египетском Шарм-эль-Шейхе один из руководителей движения.
"Делегация движения на переговорах настаивает на необходимости получения международных гарантий для окончательного прекращения огня и полного вывода войск", - отметил он.
В понедельник в Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по предложению президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа с участием посредников из Египта, Катара и Турции. Делегации обсуждают детали предстоящего освобождения израильских заложников и вывода израильских войск.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
