Поезда задерживаются из-за ДТП на переезде в Татарстане - РИА Новости, 07.10.2025
13:14 07.10.2025
Поезда задерживаются из-за ДТП на переезде в Татарстане
Несколько пассажирских и пригородных поездов задерживаются из-за столкновения на переезде в Татарстане поезда с грузовиком, сообщает Горьковская железная...
происшествия
казань
свияжск
москва
горьковская железная дорога
казань
свияжск
москва
происшествия, казань, свияжск, москва, горьковская железная дорога
Происшествия, Казань, Свияжск, Москва, Горьковская железная дорога
Поезда задерживаются из-за ДТП на переезде в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Несколько пассажирских и пригородных поездов задерживаются из-за столкновения на переезде в Татарстане поезда с грузовиком, сообщает Горьковская железная дорога.
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля "КамАЗ". Автомобиль и локомотив в результате получили технические повреждения, жертв нет. Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что произведена замена пострадавшего локомотива, пассажирский поезд № 134 "Поволжье" продолжил движение по маршруту. Водителю "КамАЗа" оказана медицинская помощь.
"В результате ДТП задерживаются пассажирские поезда: № 24 Москва - Казань, № 134 Санкт-Петербург - Казань, № 368 Кисловодск - Киров, № 55 Екатеринбург - Москва, № 325 Пермь - Новороссийск, пригородные поезда: №7006 Нижний Новгород - Казань, №6355 Казань - Свияжск, №6364 Албаба - Казань, №6750 Бурундуки - Казань", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ГЖД, локомотивная бригада поезда и пассажиры за медицинской помощью не обращались.
Следственное управление на транспорте и транспортная прокуратура проводят проверку произошедшего.
Происшествия Казань Свияжск Москва Горьковская железная дорога
 
 
