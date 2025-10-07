Поезда задерживаются из-за ДТП на переезде в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Несколько пассажирских и пригородных поездов задерживаются из-за столкновения на переезде в Татарстане поезда с грузовиком, сообщает Горьковская железная дорога.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля "КамАЗ". Автомобиль и локомотив в результате получили технические повреждения, жертв нет. Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что произведена замена пострадавшего локомотива, пассажирский поезд № 134 "Поволжье" продолжил движение по маршруту. Водителю "КамАЗа" оказана медицинская помощь.