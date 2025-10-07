Гуцул поздравила Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую Россия оказывает автономии, заявил глава региона Евгения Гуцул в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину, переданному через ее адвокатов.