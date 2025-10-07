Рейтинг@Mail.ru
Гуцул поздравила Путина с днем рождения
15:48 07.10.2025 (обновлено: 15:53 07.10.2025)
Гуцул поздравила Путина с днем рождения
Гуцул поздравила Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Гуцул поздравила Путина с днем рождения
Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую Россия оказывает автономии, заявил глава региона Евгения Гуцул в поздравлении президенту РФ... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:48:00+03:00
2025-10-07T15:53:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
владимир путин
евгения гуцул
майя санду
в мире
россия
молдавия
кишинев
россия, молдавия, кишинев, владимир путин, евгения гуцул, майя санду
Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Путин, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире
Гуцул поздравила Путина с днем рождения

Гуцул в поздравлении Путину поблагодарила РФ за поддержку Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую Россия оказывает автономии, заявил глава региона Евгения Гуцул в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину, переданному через ее адвокатов.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
"Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для наших людей, которые видят в России стратегического партнера и гаранта мира на нашей земле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул.
Глава Гагаузии пожелала главе российского государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в ответственном деле. "Пусть ваша деятельность и впредь укрепляет дружбу наших народов, а Россия остаётся щитом и опорой для миллионов людей, верящих в справедливость и развитие", - подчеркнула она.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул
5 августа, 17:52
5 августа, 17:52
 
РоссияМолдавияКишиневВладимир ПутинЕвгения ГуцулМайя СандуВ мире
 
 
