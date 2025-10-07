Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали еще четырех человек по делу о штурме дворца президента - РИА Новости, 07.10.2025
23:30 07.10.2025
В Грузии задержали еще четырех человек по делу о штурме дворца президента
В Грузии задержали еще четырех человек по делу о штурме дворца президента
МВД Грузии задержало еще четырех граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которого произошла попытка штурма дворца президента, в целом... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
грузия
тбилиси
михаил кавелашвили
в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Кавелашвили
В Грузии задержали еще четырех человек по делу о штурме дворца президента

МВД Грузии: число задержанных при попытке штурма дворца президента выросло до 22

ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. МВД Грузии задержало еще четырех граждан в рамках расследования беспорядков 4 октября, во время которого произошла попытка штурма дворца президента, в целом число задержанных достигло 22, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.
«
"На основании постановления суда задержаны еще четыре человека… К этому времени в связи с данным делом число задержанных достигло 22 человека", - заявил Дарахвелидзе добавив, что ведется розыск еще троих граждан.
Ранее во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне замглавы МВД Грузии Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
В субботу митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
