12:01 07.10.2025
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
в мире
грузия
брюссель
тбилиси
михаил кавелашвили
грузия
брюссель
тбилиси
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Михаил Кавелашвили
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель уже четвертый день не делал заявлений с осуждением штурма дворца президента в Тбилиси в день местных выборов 4 октября.
"Четвертый день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм дворца президента", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
В субботу митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала