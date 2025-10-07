https://ria.ru/20251007/gruziya-2046798050.html
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии - РИА Новости, 07.10.2025
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель уже четвертый день не делал заявлений с осуждением штурма дворца президента в Тбилиси в день... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:01:00+03:00
2025-10-07T12:01:00+03:00
2025-10-07T12:16:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
тбилиси
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045068177_0:192:3000:1880_1920x0_80_0_0_a0facbf7742d693c1af75132af3c05ff.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046727804.html
грузия
брюссель
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045068177_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_29fe914285501aa81619a3ec8b252ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Михаил Кавелашвили
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
Парламентарий Папуашвили: Брюссель уже 4-й день не осуждает беспорядки в Тбилиси