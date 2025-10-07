Новак назвал Грозный одним из красивейших городов в мире

ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Грозный становится одним их красивейших городов в мире, передает корреспондент РИА Новости.
"Город Грозный становится одним из самых красивейших городов в мире. Открытие нового микрорайона означает, что жизнь идет вперед, еще 150 тысяч человек дополнительно могут... жить в прекрасных условиях. Я сегодня думал о том, что если еще пару таких микрорайонов будет построено в городе Грозном, то город Грозный станет миллионником. Это прекрасное место для комфортного проживания в современных условиях", - сказал вице-премьер РФ журналистам.
Во вторник в Грозном состоялось открытие первой линии домов в новом районе Путина. О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в начале 2024 года. Кадыров в своем выступлении назвал строительство "одним из масштабных проектов в России". Он рассказал, что новый район занимает площадь в 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей, здесь уже открыли школу тенниса, бассейны, спорткомплекс для инвалидов, два объекта здравоохранения, мечеть и медресе. Скоро, по его словам, здесь будут построены шесть школ, среди которых IT-Школа, девять детских садов, четыре гостиницы, отделение Нацбанка, религиозные и культурные объекты. Украшением района станет зеленый парк на девять гектаров. Первая линия включает в себя более 330 тысяч квадратных метров жилья.
