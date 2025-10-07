Активист "Флотилии стойкости" рассказал о жестоком обращении с задержанными

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Грек Ясонас Апостолопулос, участвовавший во "Флотилии стойкости", заявил, что израильтяне били задержанных и сутки не давали им воду.
"Шесть часов у нас были связаны за спиной руки, а глаза были направлены в пол. Того, кто двигался, пинали ногами. Еще пять часов мы были связаны с завязанными глазами. Когда нас перевозили в тюрьму, у нас 24 часа не было воды", - сказал он после прибытия в Грецию, видео с интервью опубликовал греческий новостной портал in.gr.
Апостолопулос подтвердил информацию, что задержанным не предоставляли медицинскую помощь.
"Мы были полностью лишены лекарств и врачебной помощи. Люди падали в обморок, потому что не было инсулина и лекарств. Мы стучались, но ответ израильтян был "мы не зовем врачей к животным", - сообщил он журналистам.
Активист сказал, что их лишили права на прогулку заключенных и не разрешали вступать в контакт с внешним миром. Он также призвал не забывать о проблеме палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
"Это ничто по сравнению с тем, что переживают палестинцы в тюрьмах. Мы хотим сказать, что, если с нами так обращались, подумайте, как они обращаются с десятью тысячами палестинскими заключенными, из которых 600 – это дети", - добавил Апостолопулос.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, всё же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.