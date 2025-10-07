СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало

По данным телеканала, в 2025 финансовом году, начинающего отсчет в октябре, за незаконное пересечение границы США с Мексикой были задержаны 238 тысяч человек - число, как утверждается, близко к уровню 1970 финансового года, когда за это же нарушение были задержаны 202 тысячи человек. Для сравнения телеканал приводит 2022 финансовый год, в течение которого число задержаний составило около 2,206 миллиона.