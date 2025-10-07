https://ria.ru/20251007/granitsa-2046759273.html
СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
Число нелегальных пересечений границы Мексики и США в 2025 году упало до уровня 1970-х годов благодаря политике администрации президента США Дональда Трампа
2025-10-07
2025-10-07T07:54:00+03:00
2025-10-07T07:54:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
джо байден
сша
мексика
в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
CBS: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Число нелегальных пересечений границы Мексики и США в 2025 году упало до уровня 1970-х годов благодаря политике администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на внутреннюю федеральную статистику.
"Число нелегальных пересечений границы Мексики
и США
в 2025 финансовом году резко сократилось до самого низкого годового уровня с начала 1970-х годов на фоне масштабных мер администрации Трампа
по борьбе с нелегальной иммиграцией", - говорится в материале.
По данным телеканала, в 2025 финансовом году, начинающего отсчет в октябре, за незаконное пересечение границы США с Мексикой были задержаны 238 тысяч человек - число, как утверждается, близко к уровню 1970 финансового года, когда за это же нарушение были задержаны 202 тысячи человек. Для сравнения телеканал приводит 2022 финансовый год, в течение которого число задержаний составило около 2,206 миллиона.
Также отмечается, что 60% задержаний пришлось на первые три месяца 2025 финансового года - период, когда бывший президент США Джо Байден
еще находился у власти. В то же время первые восемь месяцев правления Трампа, по данным телеканала, отметились менее чем девятью тысячами задержаний нелегально пересекающих границу лиц в каждом месяце.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.