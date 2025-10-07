Рейтинг@Mail.ru
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:39 07.10.2025 (обновлено: 11:53 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/gospark-2046793815.html
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2025
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье
Строительство трех государственных индустриальных парков (ГИП) общей площадью 410 гектаров начали в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:39:00+03:00
2025-10-07T11:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579391469_0:81:3498:2048_1920x0_80_0_0_2e205ce0f63cc2ede955ece20c6bd5ec.jpg
https://ria.ru/20251006/podmoskove-2046697714.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579391469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f627c3f758ea5cd97d1213f74ffed6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье

Три государственных индустпарка площадью 410 га начали строить в Подмосковье

© PNK GroupПодмосковный индустриальный парк "Софьино"
Подмосковный индустриальный парк Софьино - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© PNK Group
Подмосковный индустриальный парк "Софьино". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Строительство трех государственных индустриальных парков (ГИП) общей площадью 410 гектаров начали в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Подмосковье продолжает работу над развитием индустриальной инфраструктуры. Сегодня в регионе стартовало строительство уже нескольких ГИПов — "Ключ" в Дмитровском округе, "Титан" в Ленинском и "Союз" в Жуковском", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона.
Губернатор Андрей Воробьев провел ВКС с членами регионального правительства и главами муниципалитетов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Около 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье
Вчера, 18:36
По словам зампреда, на территорию этих парков планируется привлечь суммарно порядка 170 миллиардов рублей инвестиций.
"В государственных индустриальных парках будет создана вся необходимая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура. Сегодня ГИП "Титан" заполнен уже на 100%, "Ключ" — на 95%", — сказал генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала