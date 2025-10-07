Три государственных индустриальных парка начали строить в Подмосковье

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Строительство трех государственных индустриальных парков (ГИП) общей площадью 410 гектаров начали в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Подмосковье продолжает работу над развитием индустриальной инфраструктуры. Сегодня в регионе стартовало строительство уже нескольких ГИПов — "Ключ" в Дмитровском округе, "Титан" в Ленинском и "Союз" в Жуковском", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона.

По словам зампреда, на территорию этих парков планируется привлечь суммарно порядка 170 миллиардов рублей инвестиций.