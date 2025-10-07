Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов - РИА Новости, 07.10.2025
17:45 07.10.2025
В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов
В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов - РИА Новости, 07.10.2025
В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов

В Госдуме предложили ввести регулирование водителей такси на личных автомобилях

Знак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил создать отдельное регулирование для водителей такси, подрабатывающих на личных автомобилях.
"Мы предлагаем создать отдельное регулирование для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях, чтобы дать возможность людям — в том числе тем, кто возвращается с СВО, — легально и спокойно зарабатывать", - сказал Гусев РИА Новости.
Он рассказал, что сегодня на межфракционном совещании в Госдуме на тему "Такси в законе: как легализовать более миллиона водителей-подработчиков в такси" были подведены важные итоги двух лет действия закона о такси.
По словам политика, стало очевидно, что около полутора миллионов водителей оказались в "серой зоне". "Эти люди подрабатывали и будут подрабатывать, но действующие нормы для них просто невыполнимы. Требования к ежедневным мед- и техосмотрам не выполняет подавляющее большинство — и это факт, который нельзя игнорировать", - добавил Гусев.
Депутат также уточнил, что вторая важная тема — локализация такси и поддержка отечественного автопрома.
Как он подчеркнул, закон принят, но без стандартов для машин такси он не заработает, и такие стандарты должны быть, как у автобусов и электробусов: чтобы машина была удобной, безопасной, вмещала семью и багаж, а в настоящее время отечественных моделей, подходящих для этого, просто нет.
"Мы ждём предложения по стандартам от всех участников рынка — от водителей, автопарков, агрегаторов. На их основе подготовим поправки, чтобы сделать поездки на такси доступными, безопасными и комфортными для всех", - подытожил Гусев.
Общество Госдума РФ
 
 
