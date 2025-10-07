В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил создать отдельное регулирование для водителей такси, подрабатывающих на личных автомобилях.

"Мы предлагаем создать отдельное регулирование для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях, чтобы дать возможность людям — в том числе тем, кто возвращается с СВО, — легально и спокойно зарабатывать", - сказал Гусев РИА Новости.

Он рассказал, что сегодня на межфракционном совещании в Госдуме на тему "Такси в законе: как легализовать более миллиона водителей-подработчиков в такси" были подведены важные итоги двух лет действия закона о такси.

По словам политика, стало очевидно, что около полутора миллионов водителей оказались в "серой зоне". "Эти люди подрабатывали и будут подрабатывать, но действующие нормы для них просто невыполнимы. Требования к ежедневным мед- и техосмотрам не выполняет подавляющее большинство — и это факт, который нельзя игнорировать", - добавил Гусев.

Депутат также уточнил, что вторая важная тема — локализация такси и поддержка отечественного автопрома.

Как он подчеркнул, закон принят, но без стандартов для машин такси он не заработает, и такие стандарты должны быть, как у автобусов и электробусов: чтобы машина была удобной, безопасной, вмещала семью и багаж, а в настоящее время отечественных моделей, подходящих для этого, просто нет.