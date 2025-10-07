В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.

"Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости

В законопроекте также предлагается выплатить недополученные пенсии.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с начала 2016-го и до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Индексацию вернули с 1 января этого года, что позволило увеличить выплаты для 7,8 миллиона россиян.