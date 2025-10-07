Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 07.10.2025 (обновлено: 09:24 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/gosduma-2046747251.html
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - РИА Новости, 07.10.2025
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:11:00+03:00
2025-10-07T09:24:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
валерий гартунг
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20251004/pensiya-2046306263.html
https://ria.ru/20251001/rossiya-2045537474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, валерий гартунг, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Владимир Путин, Госдума РФ
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Депутаты СРЗП предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
4 октября, 03:10
"Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости
В законопроекте также предлагается выплатить недополученные пенсии.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с начала 2016-го и до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Индексацию вернули с 1 января этого года, что позволило увеличить выплаты для 7,8 миллиона россиян.
По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
1 октября, 02:37
 
ОбществоРоссияСергей МироновВалерий ГартунгВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала