В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
2025-10-07T04:11:00+03:00
2025-10-07T04:11:00+03:00
2025-10-07T09:24:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
валерий гартунг
владимир путин
госдума рф
россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Владимир Путин, Госдума РФ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов
и председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг
.
"Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости
В законопроекте также предлагается выплатить недополученные пенсии.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с начала 2016-го и до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Индексацию вернули с 1 января этого года, что позволило увеличить выплаты для 7,8 миллиона россиян.
По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.