В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО
В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО - РИА Новости, 07.10.2025
В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:52:00+03:00
2025-10-07T01:52:00+03:00
2025-10-07T01:53:00+03:00
В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО
Миронов предложил давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов боевых действий врачам-добровольцам, которые работают в зоне спецоперации.
Лидер партии сообщил, что с таким предложением к нему недавно обратились врачи, работающие в зоне специальной военной операции в качестве добровольцев.
"Это очень хорошее и правильное предложение. Я обращусь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
. Готов дойти до президента (России Владимира Путина
), потому что у вас абсолютно верная постановка вопроса. Конечно, врачам-добровольцам нужно присваивать статус ветерана боевых действий со всеми льготами", - сказал агентству Миронов
.
Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке.
"По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. Убежден, они заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства", - добавил Миронов.
Глава думской фракции также выразил надежду, что в правительстве поддержат данную инициативу, после чего можно будет определить необходимые критерии для присвоения врачам-добровольцам статуса ветерана боевых действий.