В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов боевых действий врачам-добровольцам, которые работают в зоне спецоперации.

Лидер партии сообщил, что с таким предложением к нему недавно обратились врачи, работающие в зоне специальной военной операции в качестве добровольцев.

Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке.

"По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. Убежден, они заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства", - добавил Миронов.