МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Высказывания немецкого студента о президенте России Владимире Путине во время телевизионного токшоу вызвали скандал в ФРГ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
"Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина", — заявил 19-летний студент из Ганновера в эфире программы "Die 100 – Was Deutschland bewegt" ("Сотня — Что движет Германией") на телеканале ARD во время обсуждения воинской повинности в Германии.
Он добавил, что конфликт с Россией не принес украинцам никакой пользы.
Сообщается, что данные слова обескуражили ведущих и разозлили публику, и ведущие постарались сменить тему разговора, начав доказывать необходимость военной реформы.
"Скандал на политическом шоу ARD", — описали ситуацию журналисты FR.
На прошлой неделе газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение в бундестаге нового законопроекта о добровольной службе, поскольку на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер.
Ранее кабмин ФРГ принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Следующим этапом должно было стать внесение документа в немецкий парламент. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. По данным Bild, фракция ХДС/ХСС посчитала эту меру недостаточной, а потому блокировала обсуждение законопроекта.
Как пишет Bild, одной из причин споров вокруг законопроекта является то, что все больше политиков блока выступают за закрепление в реформе возвращения обязательной военной службы, тогда как социал-демократы (СДПГ) и их министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.
"Сигналом" же к блокировке законопроекта стали недавние слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже и не живет в мире, сообщил таблоид.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
