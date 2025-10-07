Мерц заявил о новой волне антисемитизма в Германии

БЕРЛИН, 7 октября — РИА Новости. Германия переживает вторую волну антисемитизма, гражданам следует проявить солидарность с еврейской общиной, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в видеообращении, приуроченном ко второй годовщине нападения движения ХАМАС на Израиль.

"С 7 октября 2023 года мы переживаем в Германии новую волну антисемитизма. Он проявляется в старом и новом обличии — в социальных сетях, в университетах, на наших улицах; всё громче, всё более дерзко и всё чаще в форме насилия. Это вызывает у меня стыд", — заявил Мерц в опубликованном в соцести X видеообращении.

Канцлер обратился к гражданам с призывом поддержать еврейских соотечественников.

"Проявите участие к нашим еврейским согражданам — сегодня, завтра и послезавтра, где бы вы ни были. Поддержите еврейские общины и покажите, что мы вместе. Наша общая цель — чтобы евреи в Германии могли жить без страха и с уверенностью в завтрашнем дне", — сказал глава правительства.

Мерц также напомнил, что спустя два года после нападения в плену у ХАМАС всё ещё остаются заложники, в том числе граждане Германии.

"Они испытывают невообразимые страдания уже два долгих года. Мы требуем их немедленного освобождения и возлагаем большие надежды на мирный процесс", — отметил канцлер.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В Германии в этот день проходят траурные и памятные мероприятия. На зданиях приспущены флаги, а Бранденбургские ворота вечером будут подсвечены словами "Верните их домой".

Как сообщает издание Berliner Morgenpost, в Берлине с раннего утра проходят акции памяти: в 5.20 началась утренняя церемония на Паризер-Плац с зачитыванием имен погибших; в 10.00 еврейская студенческая организация проводит митинг у Бранденбургских ворот, а в 18.00 на Бебельплац состоится ещё одна акция против антисемитизма.