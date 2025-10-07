Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил о новой волне антисемитизма в Германии
11:32 07.10.2025
Мерц заявил о новой волне антисемитизма в Германии
Германия переживает вторую волну антисемитизма, гражданам следует проявить солидарность с еврейской общиной, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц
в мире
германия
израиль
берлин (город)
фридрих мерц
хамас
В мире, Германия, Израиль, Берлин (город), Фридрих Мерц, ХАМАС
Мерц заявил о новой волне антисемитизма в Германии

Мерц: Германия переживает вторую волну антисемитизма

Фридрих Мерц
AP Photo / Leon Neal
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 октября — РИА Новости. Германия переживает вторую волну антисемитизма, гражданам следует проявить солидарность с еврейской общиной, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в видеообращении, приуроченном ко второй годовщине нападения движения ХАМАС на Израиль.
"С 7 октября 2023 года мы переживаем в Германии новую волну антисемитизма. Он проявляется в старом и новом обличии — в социальных сетях, в университетах, на наших улицах; всё громче, всё более дерзко и всё чаще в форме насилия. Это вызывает у меня стыд", — заявил Мерц в опубликованном в соцести X видеообращении.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
Вчера, 02:04
Вчера, 02:04
Канцлер обратился к гражданам с призывом поддержать еврейских соотечественников.
"Проявите участие к нашим еврейским согражданам — сегодня, завтра и послезавтра, где бы вы ни были. Поддержите еврейские общины и покажите, что мы вместе. Наша общая цель — чтобы евреи в Германии могли жить без страха и с уверенностью в завтрашнем дне", — сказал глава правительства.
Мерц также напомнил, что спустя два года после нападения в плену у ХАМАС всё ещё остаются заложники, в том числе граждане Германии.
"Они испытывают невообразимые страдания уже два долгих года. Мы требуем их немедленного освобождения и возлагаем большие надежды на мирный процесс", — отметил канцлер.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Сакс прокомментировал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией
3 октября, 19:53
3 октября, 19:53
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В Германии в этот день проходят траурные и памятные мероприятия. На зданиях приспущены флаги, а Бранденбургские ворота вечером будут подсвечены словами "Верните их домой".
Как сообщает издание Berliner Morgenpost, в Берлине с раннего утра проходят акции памяти: в 5.20 началась утренняя церемония на Паризер-Плац с зачитыванием имен погибших; в 10.00 еврейская студенческая организация проводит митинг у Бранденбургских ворот, а в 18.00 на Бебельплац состоится ещё одна акция против антисемитизма.
Одновременно у Всемирных часов на Александерплац запланирована пропалестинская демонстрация, на фоне которой полиция усилила меры безопасности. По данным издания, в этот день в столице Германии дежурят около 1,4 тысячи сотрудников полиции, включая силы, прибывшие из других федеральных земель.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 22:16
Вчера, 22:16
 
В мире, Германия, Израиль, Берлин (город), Фридрих Мерц, ХАМАС
 
 
