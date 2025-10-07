Рейтинг@Mail.ru
15:37 07.10.2025
БАПОР планирует продолжить работу в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) планирует продолжить работу в секторе Газа, будет способствовать его...
в мире, израиль, западный берег реки иордан, иерусалим, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Иерусалим, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
БАПОР планирует продолжить работу в Газе

Представитель ООН Хасна: БАПОР продолжит работать в Газе, альтернативы ему нет

Последствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) планирует продолжить работу в секторе Газа, будет способствовать его восстановлению после прекращения там боевых действий, альтернативы ему нет, сообщил РИА Новости официальный представитель агентства в секторе Газа Аднан Абу Хасна.
"Мы продолжим работать. Альтернативы БАПОР нет. Мы - единственное агентство, сохранившее сплоченность в секторе Газа, и у нас есть планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и возобновлению всех наших услуг, как только закончится эта разрушительная война", - заявил РИА Новости Хасна.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
При этом, как пояснил собеседник агентства, на сегодняшний день ресурсы БАПОР истощены и требуют немедленного пополнения, добавив, что к концу года дефицит бюджета агентства составит около 200 миллионов долларов, и это повлияет на деятельность БАПОР не только в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, но также в Ливане, Сирии и Иордании.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для деятельности боевиков.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.
По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.
Сектор Газа
Глава БАПОР назвал Газу кладбищем международного гуманитарного права
29 августа, 14:09
Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС, в результате которой на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек. Кроме того, палестинские боевики захватили более 200 заложников.
В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. -0-
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР
25 сентября, 21:40
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданИерусалимБАПОРООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
