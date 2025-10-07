БАПОР планирует продолжить работу в Газе

КАИР, 7 окт - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) планирует продолжить работу в секторе Газа, будет способствовать его восстановлению после прекращения там боевых действий, альтернативы ему нет, сообщил РИА Новости официальный представитель агентства в секторе Газа Аднан Абу Хасна.

« "Мы продолжим работать. Альтернативы БАПОР нет. Мы - единственное агентство, сохранившее сплоченность в секторе Газа, и у нас есть планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и возобновлению всех наших услуг, как только закончится эта разрушительная война", - заявил РИА Новости Хасна.

Сирии и Иордании. При этом, как пояснил собеседник агентства, на сегодняшний день ресурсы БАПОР истощены и требуют немедленного пополнения, добавив, что к концу года дефицит бюджета агентства составит около 200 миллионов долларов, и это повлияет на деятельность БАПОР не только в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме , но также в Ливане

Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР, причиной израильские власти указали свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для деятельности боевиков.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC.

По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС , в результате которой на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек. Кроме того, палестинские боевики захватили более 200 заложников.