Два года изоляции и разрушений: Газа стала непригодной для жизни

ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Жители сектора Газа 7 октября встречают вторую годовщину начала израильской операции, в ходе которой на территории сектора в результате бомбардировок было разрушено 95% жилых домов и инфраструктуры, что, согласно отчетам местных властей, сделало Газу "непригодной для жизни".

Представители официальных учреждений сектора Газа в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали, каковы оказались последствия разрушительной двухлетней войны и в каком состоянии сейчас школы, больницы, службы гражданской обороны и город в целом.

По данным, опубликованным правительственным информационным офисом в Газе, израильская армия сбросила на сектор более 200 тысяч тонн взрывчатки с начала войны. Согласно тем же источникам, уровень разрушений в секторе достиг примерно 90%. Последние оценки ООН , основанные на спутниковых снимках, опубликованных 6 августа, показывают, что 78% зданий в секторе Газа повреждены, и более половины из них полностью уничтожены.

"Сектор Газа спустя два года войны превратился в зону катастрофы, разрушенную во всех отношениях. В настоящее время здесь не существует инфраструктуры — она полностью уничтожена. Большинство зданий разрушено полностью или частично. Израильские обстрелы оставили около 45 миллионов тонн обломков, а менее 20% домов пригодны для проживания, и эта доля продолжает снижаться по мере продолжения войны", - сказал в интервью РИА Новости бригадный генерал Рами аль-Айди, генеральный директор службы гражданской обороны в Дейр-эль-Балахе.

По словам аль-Айди, служба гражданской обороны понесла огромные потери: из 22 центров ГО осталось только пять, а 17 были полностью разрушены. Более 75% автомобилей гражданской обороны уничтожены, многие спасатели погибли или ранены. Оставшиеся продолжают работать в крайне тяжелых условиях и с минимальными ресурсами.

Согласно данным правительственного офиса в Газе, 38 больниц по всему сектору были разрушены или выведены из строя. Представитель министерства здравоохранения Газы Халиль ад-Дакран в беседе с РИА Новости предупредил, что ситуация в здравоохранении стала критической.

"Из 38 больниц в секторе 25 прекратили работу, остальные функционируют лишь частично, испытывая острую нехватку лекарств и медицинских материалов. В данный момент работают только три государственных больницы — Нассер (на юге - ред.), Шухада аль-Акса (в центральной провинции - ред.) и аш-Шифа (в городе Газа - ред.)", - сказал ад-Дакран.

Информационный офис администрации Газы также сообщил, что 2,7 тысячи семей были полностью уничтожены и вычеркнуты из гражданских реестров. Кроме того, зарегистрировано более 12 тысяч случаев выкидышей из-за нехватки питания и медицинской помощи. По данным офиса, 460 человек умерли от голода и недоедания в условиях продолжающейся блокады.

"За два года оккупации погибли более 1800 медработников, ранены свыше 3,5 тысяч, а 361 сотрудник до сих пор находится в израильских тюрьмах. Общее число погибших в секторе превысило 66,5 тысяч человек, из них более 19 тысяч детей. Число раненых — свыше 167 тысяч, многие из них получили тяжелые увечья", - добавил ад-Дакрани.

Правительственный информационный офис сектора Газа оценил прямые убытки 15 ключевых секторов экономики в 70 миллиардов долларов. Из них 5 миллиардов — здравоохранение, 4 миллиарда — образование, 25 миллиардов — жилищный сектор. Остальные потери приходятся на промышленность, сельское хозяйство, СМИ, коммуникации, религиозные и развлекательные учреждения.

Согласно последним отчетам местных властей, израильская армия уничтожила более 94% сельскохозяйственных земель сектора Газа, 700 километров водопроводных сетей, аналогичный объем канализационных сетей и 3 тысячи километров дорог.

Оценивая объем ущерба, нанесенного образовательному сектору, представитель министерства образования Маджди Бархум сообщил РИА Новости, что 95% школ Газы были частично или полностью разрушены, за два года войны погибли около 18 тысяч учащихся и 1 тысяча работников образования.

"Мы потеряли 30 школ вместе с учителями и учениками — они исключены из образовательного реестра. 95% школ перестали функционировать, а оставшиеся превратились в центры размещения беженцев. Полностью разрушено 170 зданий, частично — 118. Более 100 школ агентства UNRWA также уничтожены", - отметил Бархум.

По словам представителя, министерство пытается внедрять альтернативные формы обучения — очные точки и дистанционные курсы, но, по словам Бархума, этого недостаточно.

"Около 650 тысяч учащихся в секторе Газа лишились права на образование. Мы обязаны сохранить это право и создать им подходящие условия для обучения", - подчеркнул Бархум.

В понедельник египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил о начале в Египте непрямых переговоров между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС . По его данным, посредники из Египта и Катара работают вместе со сторонами над выработкой механизма освобождения заключенных и заложников. Во вторник, 7 октября, должен состояться второй раунд переговоров.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.