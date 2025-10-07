https://ria.ru/20251007/gaza-2046825484.html
Освобождение заложников станет окончанием войны в Газе, заявил МИД Катара
Освобождение израильских заложников из палестинского сектора Газа будет означать окончание войны на этой территории, сообщил во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 07.10.2025
РИА Новости
2025
