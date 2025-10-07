Рейтинг@Mail.ru
Освобождение заложников станет окончанием войны в Газе, заявил МИД Катара
13:46 07.10.2025
Освобождение заложников станет окончанием войны в Газе, заявил МИД Катара
Освобождение заложников станет окончанием войны в Газе, заявил МИД Катара
в мире
катар
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
катар
в мире, катар, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Освобождение заложников станет окончанием войны в Газе, заявил МИД Катара

Аль-Ансари: освобождение заложников будет означать окончание войны в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки недалеко от границы с сектором Газа
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Освобождение израильских заложников из палестинского сектора Газа будет означать окончание войны на этой территории, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Есть прямая связь между освобождением израильских заложников и полным окончанием военных действий. Все мы привержены - Катар, американская сторона - достигнутой договоренности, что освобождение израильских заложников будет означать окончание войны в секторе Газа", - сказал он.
Аль-Ансари отметил, что непрямые переговоры между движением ХАМАС и израильской делегацией по прекращению огня в секторе Газа, которые начались в понедельник в египетской Шарм-элт-Шейхе, в первый день продолжались четыре часа, поскольку все 20 пунктов предложения президента Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа нуждаются в уточнениях и детальной проработке.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
В мире Катар Дональд Трамп ХАМАС Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
