Полиция Берлина окружила запрещенную ранее пропалестинскую акцию
БЕРЛИН, 7 октября - РИА Новости. Полиция германской столицы окружила запрещенную ранее пропалестинскую демонстрацию с участием нескольких сотен человек для установления их личностей, сообщает корреспондент РИА Новости.
Силы правоохранительных органов, вооруженные дубинками, окружили собравшихся протестующих, число которых, по визуальной оценке, составляет несколько сотен человек, в сквере у берлинской телевизионной башни, подсвеченной сегодня в цвет израильского флага.
"Вы все - участники запрещенной акции. Полиция взяла вас под стражу для дальнейшего вашего идентифицирования по документам", - сообщили правоохранители по громкоговорителю. Данный метод применяется полицией в случаях ненасильственного разгона акций.
Самых шумных протестующих полиция задерживает и уводит к автобусам, стоящим за периметром ограждений и цепочки полицейских.
Ранее издание Tagesspiegel сообщило со ссылкой на правоохранителей, что полиция Берлина
запретила проведение крупной пропалестинской акции, запланированной на вечер 7 октября на площади Александерплац из-за подозрений в прославлении теракта движения ХАМАС
.
На месте отмененной акции полиция сообщила ранее корреспонденту РИА Новости, что все попытки провести аналогичные митинги в этот день будут рассматриваться как "альтернативные акции" и также запрещены. В то же время сотрудник полиции пояснил, что приходящих на площадь активистов будут "дружелюбно" просить её покинуть.
Седьмого октября 2023 года Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.