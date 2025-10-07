Полиция Берлина окружила запрещенную ранее пропалестинскую акцию

БЕРЛИН, 7 октября - РИА Новости. Полиция германской столицы окружила запрещенную ранее пропалестинскую демонстрацию с участием нескольких сотен человек для установления их личностей, сообщает корреспондент РИА Новости.

Силы правоохранительных органов, вооруженные дубинками, окружили собравшихся протестующих, число которых, по визуальной оценке, составляет несколько сотен человек, в сквере у берлинской телевизионной башни, подсвеченной сегодня в цвет израильского флага.

"Вы все - участники запрещенной акции. Полиция взяла вас под стражу для дальнейшего вашего идентифицирования по документам", - сообщили правоохранители по громкоговорителю. Данный метод применяется полицией в случаях ненасильственного разгона акций.

Самых шумных протестующих полиция задерживает и уводит к автобусам, стоящим за периметром ограждений и цепочки полицейских.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило со ссылкой на правоохранителей, что полиция Берлина запретила проведение крупной пропалестинской акции, запланированной на вечер 7 октября на площади Александерплац из-за подозрений в прославлении теракта движения ХАМАС

На месте отмененной акции полиция сообщила ранее корреспонденту РИА Новости, что все попытки провести аналогичные митинги в этот день будут рассматриваться как "альтернативные акции" и также запрещены. В то же время сотрудник полиции пояснил, что приходящих на площадь активистов будут "дружелюбно" просить её покинуть.