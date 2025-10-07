Рейтинг@Mail.ru
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2025
14:43 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/frg-2046844206.html
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков"
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2025
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков"
Фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) направила запрос бундестагу, чтобы прояснить, как правительство ФРГ намерено реагировать на возможную причастность... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:43:00+03:00
2025-10-07T14:43:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
генеральная прокуратура рф
германия
россия
сша
в мире, германия, россия, сша, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков"

АдГ озабочена возможной причастностью Киева к диверсии на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) направила запрос бундестагу, чтобы прояснить, как правительство ФРГ намерено реагировать на возможную причастность украинских властей к диверсии на трубопроводе "Северный поток" и как это повлияет на отношения Берлина и Киева.
"Влияют ли новые сведения, которые появились согласно СМИ, на позицию правительства ФРГ в немецко-украинских отношениях в целом и в отношении многомиллиардной поддержки Украины в частности? Если да, то какие то последствия?" - говорится в запросе АдГ, опубликованном на сайте бундестага.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
00:26
Кроме того, партия интересуется, обсуждало ли правительство ФРГ с Киевом обновленные сведения по расследованию диверсии. В оппозиции также спрашивают, делает ли правительство ФРГ какие-либо политические выводы из того обстоятельства, что украинские власти могут быть причастны к осуществлению подрыва и собирается ли оно требовать компенсацию или вводить какие-либо санкции.
"Альтернатива для Германии" также спрашивает, как правительство относится к тому обстоятельству, что, по сообщениям СМИ, один из причастных к атаке на немецкую критическую группу позже проходил военную подготовку в Германии.
"Проводятся ли на сегодняшний день и проводились ли до сих пор проверки при отборе украинских военнослужащих для прохождения обучения в Германии, и если да, то какие?" - говорится в запросе.
Подозреваемый в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Германии рассказали, какое наказание должно быть за подрыв "Севпотоков"
26 сентября, 07:44
 
В миреГерманияРоссияСШАСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
