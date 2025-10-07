АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) направила запрос бундестагу, чтобы прояснить, как правительство ФРГ намерено реагировать на возможную причастность украинских властей к диверсии на трубопроводе "Северный поток" и как это повлияет на отношения Берлина и Киева.

"Влияют ли новые сведения, которые появились согласно СМИ, на позицию правительства ФРГ в немецко-украинских отношениях в целом и в отношении многомиллиардной поддержки Украины в частности? Если да, то какие то последствия?" - говорится в запросе АдГ, опубликованном на сайте бундестага.

Кроме того, партия интересуется, обсуждало ли правительство ФРГ с Киевом обновленные сведения по расследованию диверсии. В оппозиции также спрашивают, делает ли правительство ФРГ какие-либо политические выводы из того обстоятельства, что украинские власти могут быть причастны к осуществлению подрыва и собирается ли оно требовать компенсацию или вводить какие-либо санкции.

"Альтернатива для Германии" также спрашивает, как правительство относится к тому обстоятельству, что, по сообщениям СМИ, один из причастных к атаке на немецкую критическую группу позже проходил военную подготовку в Германии.

"Проводятся ли на сегодняшний день и проводились ли до сих пор проверки при отборе украинских военнослужащих для прохождения обучения в Германии, и если да, то какие?" - говорится в запросе.

Подозреваемый в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.