Рейтинг@Mail.ru
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 07.10.2025 (обновлено: 23:58 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/frantsiya-2046952252.html
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции - РИА Новости, 07.10.2025
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции
отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:54:00+03:00
2025-10-07T23:58:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
александр меркурис
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_57f8f81e3fb26e3dafdf32913ffef229.jpg
https://ria.ru/20251004/frantsiya-2046223687.html
https://ria.ru/20251006/frantsiya-2046715334.html
https://ria.ru/20251007/makron-2046885479.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_4b31528d2e0d021b59054965da93630d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, александр меркурис, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Александр Меркурис, Себастьян Лекорню
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

Меркурис: Макрон довел Францию до упадка, а правительство потеряло контроль

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца в Париже
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса, игнорируя интересы простых людей, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Ситуация во Франции не из приятных. Экономика находится в стагнации. Некоторые могут сказать, что она находится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
4 октября, 08:00
По мнению эксперта, у страны последний год не было разумного руководства. Макрон сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, игнорируя интересы французского народа.
"Рабочие места, занятость, цены, здравоохранение, иммиграция, все эти вещи — решать подобные вопросы, связанные с заработком на хлеб с маслом, — это то, что ему наскучивает и что, возможно, на каком-то уровне он даже считает ниже своего достоинства", — резюмировал Меркурис.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке.
Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Макрону плевать на Францию, заявил Медведев
6 октября, 20:03
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.
Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нацсобрание Франции рассмотрит предложение по отрешению Макрона от власти
Вчера, 16:56
 
В миреФранцияЭммануэль МакронАлександр МеркурисСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала