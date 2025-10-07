СМИ узнали, во сколько Франции обойдется политический кризис после Лекорню

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15 миллиардов евро, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней.

"По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста (ВВП - ред.), или 15 миллиардов евро", - говорится в материале.

В частности, сумма 15 миллиардов евро включает в себя организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам, уточняет OFCE.

Газета Figaro писала ранее, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.

С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.