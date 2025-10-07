Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, во сколько Франции обойдется политический кризис после Лекорню
16:10 07.10.2025
СМИ узнали, во сколько Франции обойдется политический кризис после Лекорню
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
СМИ узнали, во сколько Франции обойдется политический кризис после Лекорню

Себастьян Лекорню
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Политический кризис, начавшийся в июне 2024 года во Франции и усугубившийся уходом премьер-министра Себастьяна Лекорню к концу года будет стоить стране 15 миллиардов евро, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней.
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
Вчера, 19:33
"По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025 года 0,5 процентных пункта роста (ВВП - ред.), или 15 миллиардов евро", - говорится в материале.
В частности, сумма 15 миллиардов евро включает в себя организации выборов, возмещения расходов кандидатов и оплаты пособий бывшим министрам, уточняет OFCE.
Газета Figaro писала ранее, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Ушедший в отставку премьер проработал на своей должности всего 27 дней, меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В ЕС готовят политический некролог для Макрона, пишет Politico
11:52
 
