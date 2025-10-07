Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео с российскими бойцами из Нововасилевского
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 07.10.2025
Минобороны показало видео с российскими бойцами из Нововасилевского
Минобороны РФ показало на видео военнослужащих с флагами России из Нововасилевского Запорожской области.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
2025
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области
Видео об освобождении Нововасилевского в Запорожской области публикует Минобороны России. "В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 квадратных километров по правому берегу реки Янчур", - сообщили в военном ведомстве.
Минобороны показало видео с флагами России в Нововасилевском

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео военнослужащих с флагами России из Нововасилевского Запорожской области.
Во вторник МО РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области.
На кадрах показаны моменты поражения укрытий и техники подразделений ВСУ. Также на видео военнослужащие демонстрируют российский триколор.
