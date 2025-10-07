Рейтинг@Mail.ru
Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки - РИА Новости, 07.10.2025
12:35 07.10.2025
Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Европейская комиссия должна сбросить “антироссийские очки”, чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в собственное колено, отказываясь от энергоресурсов из РФ, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. “Вы все хорошо знаете мое мнение о Repowering. Это абсолютная глупость. И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти, мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально”, - сказал Фицо в ходе выступления на энергетическом форме, видеозапись речи словацкого премьера опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) во вторник. По его словам, большой опасностью являются рассуждения о включении в план REPowerEU и ядерного топлива из России, если это произойдет, то энергетическая безопасность Европейского союза будет поставлена под серьезную угрозу. В конце июня Фицо говорил, что Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. Он тогда отметил, что у Европейской комиссии всё же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством. При этом он отмечал, что Словакия никогда не проголосует за введение запрета на импорт энергосырья из России в Европейский союз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Европейская комиссия должна сбросить “антироссийские очки”, чтобы принимать более рациональные решения, а не стрелять себе в собственное колено, отказываясь от энергоресурсов из РФ, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Вы все хорошо знаете мое мнение о Repowering. Это абсолютная глупость. И в том, что касается газа, и в том, что касается нефти, мы стреляем в собственное колено. Я готов спорить с Европейской комиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг. Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально”, - сказал Фицо в ходе выступления на энергетическом форме, видеозапись речи словацкого премьера опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) во вторник.
По его словам, большой опасностью являются рассуждения о включении в план REPowerEU и ядерного топлива из России, если это произойдет, то энергетическая безопасность Европейского союза будет поставлена под серьезную угрозу.
В конце июня Фицо говорил, что Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. Он тогда отметил, что у Европейской комиссии всё же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством. При этом он отмечал, что Словакия никогда не проголосует за введение запрета на импорт энергосырья из России в Европейский союз.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
