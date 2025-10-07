Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию
05:12 07.10.2025 (обновлено: 14:51 07.10.2025)
Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию
Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию
в мире
россия
европа
хельсинки
сергей лавров
леонид слуцкий (политик)
нато
обсе
россия
европа
хельсинки
в мире, россия, европа, хельсинки, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), нато, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Хельсинки, Сергей Лавров, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию

Глава МИД Финляндии обвинила РФ в якобы нарушении принципов Хельсинкского акта

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на конференции в Варшаве.
"Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад", — сказала она.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Валтонен выразила уверенность в выходе стран НАТО из торговой войны с США
3 апреля, 12:45
В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России. В то же время он допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
В сентябре глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что БДИПЧ ОБСЕ превратилось в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения чистоты избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей.
Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) был подписан 1 августа 1975 года. Именно этот документ стал основой для создания ОБСЕ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
03:47
 
В мире Россия Европа Хельсинки Сергей Лавров Леонид Слуцкий (политик) НАТО ОБСЕ Евросоюз
 
 
