"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
03:47 07.10.2025 (обновлено: 15:12 07.10.2025)
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют Киеву оружие, сознательно проигнорировал Финляндию, не упомянув о вкладе Хельсинки в поддержку Украины, пишет финская газета Iltalehti.
"Финляндии в списке (перечисленных Зеленским стран. — Прим. ред.) не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер Дональда Трампа для Украины", — говорится в материале.
Издание напоминает, что еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что Финляндия отказывается от пакета военной помощи, поскольку средства, выделяемые на поддержку Украины, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.
По словам Хяккянена, Финляндия уделяет особое внимание мероприятиям, которые поддерживают как Украину, так и отечественный бизнес, одновременно укрепляя оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.
Вчера Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Нидерланды, ФРГ, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, страны Прибалтики, Бельгию, Исландию и Люксембург за помощь и поставки вооружений. При этом он раскритиковал другие страны ЕС за нежелание вкладываться в поставки оружие Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
