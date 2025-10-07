https://ria.ru/20251007/finlyandiya-2046746326.html
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют Киеву оружие, сознательно проигнорировал Финляндию, не упомянув о вкладе Хельсинки в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T03:47:00+03:00
2025-10-07T03:47:00+03:00
2025-10-07T15:12:00+03:00
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
Iltalehti: Зеленский показательно не упомянул о поставках оружия из Финляндии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют Киеву оружие, сознательно проигнорировал Финляндию, не упомянув о вкладе Хельсинки в поддержку Украины, пишет финская газета Iltalehti.
"Финляндии
в списке (перечисленных Зеленским
стран. — Прим. ред.) не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер Дональда Трампа
для Украины
", — говорится в материале.
Издание напоминает, что еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что Финляндия отказывается от пакета военной помощи, поскольку средства, выделяемые на поддержку Украины, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.
По словам Хяккянена, Финляндия уделяет особое внимание мероприятиям, которые поддерживают как Украину, так и отечественный бизнес, одновременно укрепляя оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.
Вчера Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Нидерланды
, ФРГ
, Канаду
, Швецию
, Данию
, Норвегию
, страны Прибалтики
, Бельгию
, Исландию
и Люксембург за помощь и поставки вооружений. При этом он раскритиковал другие страны ЕС
за нежелание вкладываться в поставки оружие Киева.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии
и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.