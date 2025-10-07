"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют Киеву оружие, сознательно проигнорировал Финляндию, не упомянув о вкладе Хельсинки в поддержку Украины, пишет финская газета Iltalehti.

Издание напоминает, что еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что Финляндия отказывается от пакета военной помощи, поскольку средства, выделяемые на поддержку Украины, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.

По словам Хяккянена, Финляндия уделяет особое внимание мероприятиям, которые поддерживают как Украину, так и отечественный бизнес, одновременно укрепляя оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.

ФРГ, Канаду, Швецию, Данию, Бельгию, Вчера Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Нидерланды Норвегию , страны Прибалтики Исландию и Люксембург за помощь и поставки вооружений. При этом он раскритиковал другие страны ЕС за нежелание вкладываться в поставки оружие Киева.