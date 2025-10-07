https://ria.ru/20251007/fedorovka-2046798599.html
ВС России освободили Федоровку в ДНР
Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщило журналистам во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:04:00+03:00
2025-10-07T12:04:00+03:00
2025-10-07T12:47:00+03:00
2025
