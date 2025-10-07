Рейтинг@Mail.ru
Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/evrosoyuz-2046836084.html
Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе
Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе - РИА Новости, 07.10.2025
Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе
Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную реакцию и "оглушающее" равнодушие по отношению к... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:20:00+03:00
2025-10-07T14:20:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сирия
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
https://ria.ru/20251006/evrokomissiya-2046715108.html
https://ria.ru/20251006/evrosoyuz-2046711386.html
израиль
ливан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сирия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе

Боррель раскритиковал Евросоюз за оглушающее равнодушие к ситуации в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную реакцию и "оглушающее" равнодушие по отношению к событиям в секторе Газа.
"Промедление в ответе колоссальное и равнодушие к предложенным мерам оглушающее", - сказал Боррель в интервью испанской газете Pais, комментируя реакцию Евросоюза на происходящее в секторе Газа.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
Вчера, 20:01
Помимо этого он указал на существующие между странами-членами ЕС разногласия по поводу Израиля, а также на отсутствие лидерства в ЕК, чтобы осудить агрессию в отношении мирных жителей Газы.
Боррель в августе заявил, что поддержал призыв бывших депутатов Европарламента к Евросоюзу приостановить Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей Израиля, в тот день на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Операция продолжается и по сей день. За два года конфликт в секторе Газа с разной степенью интенсивности перерастал в региональное противостояние с вовлечением Ливана, Сирии, Йемена и Ирана.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе
Вчера, 19:37
 
В миреИзраильЛиванСирияЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала