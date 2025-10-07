Боррель раскритиковал Евросоюз за равнодушие к событиям в Газе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную реакцию и "оглушающее" равнодушие по отношению к событиям в секторе Газа.
"Промедление в ответе колоссальное и равнодушие к предложенным мерам оглушающее", - сказал Боррель в интервью испанской газете Pais, комментируя реакцию Евросоюза на происходящее в секторе Газа.
Боррель в августе заявил, что поддержал призыв бывших депутатов Европарламента к Евросоюзу приостановить Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей Израиля, в тот день на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Операция продолжается и по сей день. За два года конфликт в секторе Газа с разной степенью интенсивности перерастал в региональное противостояние с вовлечением Ливана, Сирии, Йемена и Ирана.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
