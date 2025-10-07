ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Беспомощность ЕС с точки зрения реакции на нарушение Израилем международного права в секторе Газа ведет к масштабной потере объединением своего авторитета в мире, пишет испанская газета Pais.
Как отмечает Pais, ЕС практически не предпринял никаких ответных мер против правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По мнению издания, даже на самом символическим уровне ответ стран Европы оказался "ничтожным", так как 27 странам-членам потребовались многомесячные дебаты в Европейском совете, чтобы принять декларацию с призывом к прекращению огня.
По мнению депутата Европарламента Ханы Джаллул, отсутствие реакции Европы на действия Израиля скажется на положении ЕС на мировой геополитической карте.
"Наша сила как лидера и посредника в международных конфликтах всё больше ослабевает", - отметила она.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей Израиля, в тот день на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Операция продолжается и по сей день. За два года конфликт в секторе Газа с разной степенью интенсивности перерастал в региональное противостояние с вовлечением Ливана, Сирии, Йемена и Ирана.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.