ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
12:42 07.10.2025
ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ
ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2025
ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ
Беспомощность ЕС с точки зрения реакции на нарушение Израилем международного права в секторе Газа ведет к масштабной потере объединением своего авторитета в... РИА Новости, 07.10.2025
ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ

Pais: ЕС теряет авторитет из-за своего ответа на действия Израиля в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Беспомощность ЕС с точки зрения реакции на нарушение Израилем международного права в секторе Газа ведет к масштабной потере объединением своего авторитета в мире, пишет испанская газета Pais.
"Паралич и беспомощность Евросоюза в осуждении атак Израиля на сектор Газа, в результате которых уже погибли более 67 тысяч человек, подрывают его (ЕС - ред.) ценности и ведут к масштабной потере международного авторитета ЕС", - пишет издание.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
Вчера, 20:01
Как отмечает Pais, ЕС практически не предпринял никаких ответных мер против правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По мнению издания, даже на самом символическим уровне ответ стран Европы оказался "ничтожным", так как 27 странам-членам потребовались многомесячные дебаты в Европейском совете, чтобы принять декларацию с призывом к прекращению огня.
По мнению депутата Европарламента Ханы Джаллул, отсутствие реакции Европы на действия Израиля скажется на положении ЕС на мировой геополитической карте.
"Наша сила как лидера и посредника в международных конфликтах всё больше ослабевает", - отметила она.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей Израиля, в тот день на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЕС не знает, как выплатить Киеву сразу два кредита, пишут СМИ
10:02
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Операция продолжается и по сей день. За два года конфликт в секторе Газа с разной степенью интенсивности перерастал в региональное противостояние с вовлечением Ливана, Сирии, Йемена и Ирана.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ЕС готовят политический некролог для Макрона, пишет Politico
11:52
 
В миреИзраильЕвропаЛиванБиньямин НетаньяхуЕвросоюзЕвропейский советЕвропарламент
 
 
