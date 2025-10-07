Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Беспомощность ЕС с точки зрения реакции на нарушение Израилем международного права в секторе Газа ведет к масштабной потере объединением своего авторитета в мире, пишет испанская газета Pais.

"Паралич и беспомощность Евросоюза в осуждении атак Израиля на сектор Газа, в результате которых уже погибли более 67 тысяч человек, подрывают его ( ЕС - ред.) ценности и ведут к масштабной потере международного авторитета ЕС", - пишет издание.

Как отмечает Pais, ЕС практически не предпринял никаких ответных мер против правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху . По мнению издания, даже на самом символическим уровне ответ стран Европы оказался "ничтожным", так как 27 странам-членам потребовались многомесячные дебаты в Европейском совете , чтобы принять декларацию с призывом к прекращению огня.

По мнению депутата Европарламента Ханы Джаллул, отсутствие реакции Европы на действия Израиля скажется на положении ЕС на мировой геополитической карте.

"Наша сила как лидера и посредника в международных конфликтах всё больше ослабевает", - отметила она.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей Израиля, в тот день на юге страны погибли около 1,2 тысячи человек.

Сирии, Йемена и Ирана. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Операция продолжается и по сей день. За два года конфликт в секторе Газа с разной степенью интенсивности перерастал в региональное противостояние с вовлечением Ливана