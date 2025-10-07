Рейтинг@Mail.ru
14:40 07.10.2025
ЕП проголосовал за упрощение приостановки визовых соглашений
ЕП проголосовал за упрощение приостановки визовых соглашений
в мире
грузия
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
грузия
в мире, грузия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Грузия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕП проголосовал за упрощение приостановки визовых соглашений

Европарламент проголосовал за упрощение приостановки действия визовых соглашений

Здание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 октября - РИА Новости. Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не соблюдаются права человека, на фоне угроз ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за политики властей.
В сентябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима.
Роберта Метсола во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Заявление главы ЕП в Киеве о завершении конфликта поразило журналиста
18 сентября, 08:26
"Парламент проголосовал за закон, упрощающий отмену права на безвизовый въезд в ЕС для стран, которые представляют угрозу безопасности или не соблюдают права человека", - говорится в документе.
В настоящее время граждане 61 страны, включая Грузию, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода.
"Этот механизм позволяет Еврокомиссии повторно вводить визы для конкретной страны, когда возникают проблемы с безопасностью - сначала временно, в ожидании расследования и диалога, а затем на постоянной основе, если проблемы сохраняются", - уточняется в документе.
Новый закон добавляет дополнительные основания для приостановки безвизового режима, включая гибридные угрозы, программы продажи гражданства за инвестиции, несогласованность с политикой ЕС в сфере миграции, нарушения Устава ООН, международного права в области прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"
Вчера, 20:01
 
В миреГрузияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
