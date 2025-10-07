https://ria.ru/20251007/evropa-2046843093.html
ЕП проголосовал за упрощение приостановки визовых соглашений
БРЮССЕЛЬ, 7 октября - РИА Новости. Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не соблюдаются права человека, на фоне угроз ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за политики властей.
В сентябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС
Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия
рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии
и приостановки безвизового режима.
"Парламент проголосовал за закон, упрощающий отмену права на безвизовый въезд в ЕС для стран, которые представляют угрозу безопасности или не соблюдают права человека", - говорится в документе.
В настоящее время граждане 61 страны, включая Грузию, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода.
"Этот механизм позволяет Еврокомиссии повторно вводить визы для конкретной страны, когда возникают проблемы с безопасностью - сначала временно, в ожидании расследования и диалога, а затем на постоянной основе, если проблемы сохраняются", - уточняется в документе.
Новый закон добавляет дополнительные основания для приостановки безвизового режима, включая гибридные угрозы, программы продажи гражданства за инвестиции, несогласованность с политикой ЕС в сфере миграции, нарушения Устава ООН
, международного права в области прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов.