ЕП проголосовал за упрощение приостановки визовых соглашений

БРЮССЕЛЬ, 7 октября - РИА Новости. Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не соблюдаются права человека, на фоне угроз ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за политики властей.

В сентябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима.

"Парламент проголосовал за закон, упрощающий отмену права на безвизовый въезд в ЕС для стран, которые представляют угрозу безопасности или не соблюдают права человека", - говорится в документе.

В настоящее время граждане 61 страны, включая Грузию, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода.

"Этот механизм позволяет Еврокомиссии повторно вводить визы для конкретной страны, когда возникают проблемы с безопасностью - сначала временно, в ожидании расследования и диалога, а затем на постоянной основе, если проблемы сохраняются", - уточняется в документе.