Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос - РИА Новости, 07.10.2025
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос
Более половины европейцев сомневаются, что Европа готова к длительному военному конфликту, следует из опроса, проведенного исследовательской организацией... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:21:00+03:00
2025-10-07T13:21:00+03:00
2025-10-07T13:49:00+03:00
в мире
европа
европа
в мире, европа
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос
Polling Europe: более 50% европейцев сомневаются в готовности ЕС к войне