Рейтинг@Mail.ru
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 07.10.2025 (обновлено: 13:49 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/evropa-2046818225.html
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос - РИА Новости, 07.10.2025
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос
Более половины европейцев сомневаются, что Европа готова к длительному военному конфликту, следует из опроса, проведенного исследовательской организацией... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:21:00+03:00
2025-10-07T13:49:00+03:00
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251007/evropa-2046652055.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа
В мире, Европа
Европейцы сомневаются в готовности ЕС к войне, показал опрос

Polling Europe: более 50% европейцев сомневаются в готовности ЕС к войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более половины европейцев сомневаются, что Европа готова к длительному военному конфликту, следует из опроса, проведенного исследовательской организацией Polling Europe для портала Euractiv.
Согласно результатам, 26% респондентов заявили, что Европа "совсем не готова" к конфликту, тогда как такая же доля людей ответила, что континент "немного готов".
Только 10% опрошенных однозначно заявили, что Европа готова к длительному конфликту, и 29% сказали, что "частично" готова.
Опрос был проведен 17-19 сентября, в нем приняли участие более 5,4 тысячи европейцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Европа попала в "гибридную ловушку Путина"
08:00
 
В миреЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала