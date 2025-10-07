https://ria.ru/20251007/evropa-2046766827.html
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
Обещания Украине со стороны союзников, касающиеся обеспечения коллективной обороны и отправки войск, являются блефом, пишут научный директор аналитического... РИА Новости, 07.10.2025
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
Аналитик Шапиро назвал обещания союзников по НАТО по Украине блефом