Рейтинг@Mail.ru
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/evropa-2046766827.html
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине - РИА Новости, 07.10.2025
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине
Обещания Украине со стороны союзников, касающиеся обеспечения коллективной обороны и отправки войск, являются блефом, пишут научный директор аналитического... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:15:00+03:00
2025-10-07T09:15:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
нато
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
https://ria.ru/20250321/es-2006399733.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, нато, европейский совет
В мире, Россия, Украина, Киев, НАТО, Европейский совет
Европейские эксперты оценили обещания НАТО Украине

Аналитик Шапиро назвал обещания союзников по НАТО по Украине блефом

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Обещания Украине со стороны союзников, касающиеся обеспечения коллективной обороны и отправки войск, являются блефом, пишут научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро и эксперт аналитического центра RAND Corporation* Сэмюэл Черэп.
В статье в журнале Foreign Affairs они напоминают, что союзники Киева предложили ему в рамках урегулирования отправить военных и предоставить гарантии безопасности, аналогичные действию статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. Однако, указывают Черэп и Шапиро, эти предложения неправдоподобны.
"Союзники по НАТО упорно отказывались напрямую вмешиваться..., поэтому любое обещание о том, чтобы дать отпор России в случае нового конфликта, просто не вызывает доверия... Подобный блеф не устрашит (Москву - ред.)", - говорится в публикации.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ
Норвежские военные во время учений НАТО в Германии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: некоторые страны ЕС выступили против отправки войск на Украину
21 марта, 10:54
 
В миреРоссияУкраинаКиевНАТОЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала