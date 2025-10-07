В Эстонии построят четыре завода по производству мин и ракет

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре компании по производству мин, ракет и взрывчатки построят свои заводы в зоне оборонно-промышленного парка на юго-западе Эстонии, сообщает издание Postimees со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.
В апреле телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония начнет строительство оборонно-промышленного парка близ деревни Эрмисту на юго-западе страны в этом году.
«
"На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся оборонно-промышленном парке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов", - пишет издание.
Отмечается, что государство предоставит компаниям участок в создаваемом парке сроком до 70 лет. Кроме того, в промышленном парке Эрмисту, вероятно, смогут разместиться еще два предприятия.
Специальный советник минобороны Эстонии по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп 4 апреля заявил, что ведомство выбрало для строительства парка участок площадью 204 гектара в Пярнуском уезде страны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Эстонии заявили о рекордных тратах на боеприпасы
12 сентября 2024, 11:06