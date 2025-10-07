Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее фракции Марин Ле Пен отказались от приглашения бывшего премьер-министра Себастьяна Лекорню участвовать в консультациях по формированию нового правительства, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

По информации AFP, в партии считают, что эти очередные переговоры направлены уже не на защиту интересов французских граждан, а на защиту интересов президента страны. "Нацобъединение" также подтвердило свое требование о роспуске французского парламента, говорится в материале.