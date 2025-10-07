Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
16:00 07.10.2025
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства - РИА Новости, 07.10.2025
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее фракции Марин Ле Пен отказались от приглашения бывшего премьер-министра... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
франция
себастьян лекорню
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства

AFP: Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее фракции Марин Ле Пен отказались от приглашения бывшего премьер-министра Себастьяна Лекорню участвовать в консультациях по формированию нового правительства, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.
В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
"Марин Ле Пен и Жордан Барделла отклонили приглашение Себастьяна Лекорню отправиться в (резиденцию премьер-министра - ред.) Матиньонский дворец... в рамках заключительных переговоров (о формировании нового правительства - ред.)", - пишет агентство со ссылкой на заявление партии.
По информации AFP, в партии считают, что эти очередные переговоры направлены уже не на защиту интересов французских граждан, а на защиту интересов президента страны. "Нацобъединение" также подтвердило свое требование о роспуске французского парламента, говорится в материале.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис, писали французские СМИ. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
