https://ria.ru/20251007/es-2046869575.html
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства - РИА Новости, 07.10.2025
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее фракции Марин Ле Пен отказались от приглашения бывшего премьер-министра... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:00:00+03:00
2025-10-07T16:00:00+03:00
2025-10-07T16:00:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
марин ле пен
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/61/1037546174_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_c331b1a55c40ac7f38f10d7f7cb06af1.jpg
https://ria.ru/20251007/makron-2046796578.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/61/1037546174_157:0:2000:1382_1920x0_80_0_0_9097cb6f1f9da96d3f56866455e21397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
AFP: Ле Пен и Барделла отказались от консультаций по формированию правительства
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее фракции Марин Ле Пен отказались от приглашения бывшего премьер-министра Себастьяна Лекорню участвовать в консультациях по формированию нового правительства, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.
В понедельник Лекорню
на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона
и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
"Марин Ле Пен
и Жордан Барделла отклонили приглашение Себастьяна Лекорню отправиться в (резиденцию премьер-министра - ред.) Матиньонский дворец... в рамках заключительных переговоров (о формировании нового правительства - ред.)", - пишет агентство со ссылкой на заявление партии.
По информации AFP, в партии считают, что эти очередные переговоры направлены уже не на защиту интересов французских граждан, а на защиту интересов президента страны. "Нацобъединение" также подтвердило свое требование о роспуске французского парламента, говорится в материале.
Отставка Лекорню ввергла Францию
в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис, писали французские СМИ. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.