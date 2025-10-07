Рейтинг@Mail.ru
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты" - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/es-2046842740.html
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты" - РИА Новости, 07.10.2025
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"
Химикаты группы PFAS, также известные как "вечные химикаты", были обнаружены в крови 24 чиновников Евросоюза, следует из исследования, проведенного шведской... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:39:00+03:00
2025-10-07T14:39:00+03:00
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20231002/polsha-1899959268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз
В мире, Евросоюз
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"

ChemSec: в крови 24 чиновников ЕС обнаружили химикаты группы PFAS

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Химикаты группы PFAS, также известные как "вечные химикаты", были обнаружены в крови 24 чиновников Евросоюза, следует из исследования, проведенного шведской некоммерческой организацией ChemSec.
"У всех 24 высокопоставленных политиков (Евросоюза - ред.), сдавших анализы... были обнаружены PFAS", - говорится в пресс-релизе ChemSec.
Согласно публикации, у половины участвовавших чиновников уровень содержания "вечных химикатов" в крови достиг потенциально опасного для здоровья уровня.
В пресс-релизе отмечается, что результаты анализов демонстрируют степень широкого распространения PFAS. Авторы исследования надеются, что эта инициатива побудит лидеров ЕС поскорее принять меры по разрешению кризиса, связанного с загрязнением химикатами. Кроме того, в день публикации пресс-релиза более 150 НКО выложили совместное заявление с призывом остановить вызванное "загрязнение" PFAS.
Согласно публикации, в инициативе приняли участие, среди прочего, 11 министров стран ЕС и один еврокомиссар.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Польше назвали экологические планы ЕС климатическим безумием
2 октября 2023, 14:31
 
В миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала