Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Химикаты группы PFAS, также известные как "вечные химикаты", были обнаружены в крови 24 чиновников Евросоюза, следует из исследования, проведенного шведской некоммерческой организацией ChemSec.
"У всех 24 высокопоставленных политиков (Евросоюза - ред.), сдавших анализы... были обнаружены PFAS", - говорится в пресс-релизе ChemSec.
Согласно публикации, у половины участвовавших чиновников уровень содержания "вечных химикатов" в крови достиг потенциально опасного для здоровья уровня.
В пресс-релизе отмечается, что результаты анализов демонстрируют степень широкого распространения PFAS. Авторы исследования надеются, что эта инициатива побудит лидеров ЕС поскорее принять меры по разрешению кризиса, связанного с загрязнением химикатами. Кроме того, в день публикации пресс-релиза более 150 НКО выложили совместное заявление с призывом остановить вызванное "загрязнение" PFAS.
Согласно публикации, в инициативе приняли участие, среди прочего, 11 министров стран ЕС и один еврокомиссар.
